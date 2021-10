… ist Vorstandsmitglied der Nichtregierungsorganisation "Youth for Sustainable Travel" (YfST), die den "Klimazug" zur UN-Klimakonferenz COP 26 nach Glasgow initiiert hat. Die europäische Stiftung YfST mit Sitz in den Niederlanden fördert nach eigenen Angaben "nachhaltige Reiseformen" und will das Bewusstsein schärfen für die "Auswirkungen der Reiseindustrie". Lukas Kiefer ist 25 Jahre alt und studiert an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde "Global Change Management".