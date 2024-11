Klimakonferenz in Baku: Donald Trump ist nicht das Problem

Wirklich schwierig sieht es auch beim Hauptziel dieser Konferenz aus: Die Verhandlungen über ein neues Finanzierungsziel für weltweiten Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel sowie die Bezahlung von Klimaschäden und Verlusten liefen bereits in der ersten Woche bis in die Abendstunden und machten keine Fortschritte.