Mit 2G gegen vierte Corona-Welle?

Grünen-Vorsitzender Robert Habeck hält Einschränkungen für diejenigen, die sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen, für so gut wie sicher. "Das wird so kommen", sagte er am Donnerstag zu RTL/ntv. Es sei immer klar gewesen, dass Geimpfte mehr Freiheiten bekommen müssten als Ungeimpfte. Das sei jetzt schon im Alltag so. Aber: