Das hessische Gastgewerbe mahnt an: Hier werde "eine Grundsatzdebatte an die Schwelle der Restauranttür getragen", sagte der Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes Dehoga in Hessen, Julius Wagner. Monaten, die von Diskussionen mit Gästen über Masken, Kontaktdaten und Abstand sei dies nun eine "Kerndebatte aus der Mitte der Gesellschaft."