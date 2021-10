Die optionale 2G-Regel gilt bisher in Hessen und in Niedersachsen. Für Bayern hat Gesundheitsminister Holetschek das Modell ausgeschlossen, weil es einer "faktischen Impfpflicht" gleichkäme, sagte er dem Radiosender Antenne Bayern. Bisher will selbst in Hessen ein Großteil aller Läden - nicht nur die Supermärkte - auf 2G verzichten. Für vier von fünf Handelsbetrieben ist das Modell keine Option, wie aus einer am Freitag abgeschlossenen Blitz-Umfrage des Handelsverbands Hessen hervorgeht.