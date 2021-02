50, mindestens, am liebsten aber deutlich drunter: Für die Bundesregierung sind 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner sieben Tage hintereinander das Ziel. Dann, so steht es in jedem Papier nach den Bund-Länder-Treffen, können die Gesundheitsämter die Infektionsketten wieder aufspüren und eindämmen. Ab 50 ist die Pandemie wieder beherrschbar.