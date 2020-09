Nun äußert sich auch die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer: Sie hat mögliche Spiele der Fußball-Bundesliga ohne Publikum als vertretbare Maßnahme bezeichnet. Es sei immer gesagt worden, dass Maßnahmen angepasst würden, sagte Kramp-Karrenbauer am Montag im ZDF. "Und deswegen ist es richtig zu sagen, auch mit Blick auf das, was in Europa passiert: Wir müssen Großveranstaltungen anders in den Blick nehmen."