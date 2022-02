Am Dienstag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) am dritten Tag in Folge einen Rückgang der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz. Demnach lag der Wert pro 100.000 Einwohner und Woche bei 1.437,5. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1.459,8 gelegen. Die Zahlen haben allerdings im Moment nur begrenzte Aussagekraft. Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind.