Die AfD ist bis in den Bundesvorstand über die Frage zerstritten, wie nah man der "Querdenken"-Bewegung kommen soll. Der Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland hat da wenig Berührungsängste. In Cottbus war er mit dem Thüringer Rechtsaußen Björn Höcke auf einer Querdenken-Demo aufgetreten. Im Bundestags hatte er gar von einer "Corona-Diktatur" gesprochen. Meuthen griff das in seiner Rede an: