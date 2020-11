"Natürlich muss man sich dann ein Bild davon machen, wie sieht's auf der Demo aus, was für Slogans werden dort mitgerufen, was für Plakate werden dort in die Luft gehalten. Da sieht man sehr stark, dass es eine Prägung ist, die wir eben auch bei anderen Demonstrationen in den letzten Monaten gesehen haben. Dieses verschwörungsideologische Element ist eine Gemeinsamkeit, die eben ganz viele unterschiedliche Milieus vereint. Von der Esoterik bis hin in die rechtsextreme Szene, bis hin zu Menschen, die vorher politisch überhaupt nicht engagiert waren und sich selbst auch in keine Schublade einsortieren würden."