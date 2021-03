Die Weltgesundheitsorganisation will am Astrazeneca-Vakzin festhalten, trotz der Häufung von Fällen mit Blutgerinnseln und obwohl zahlreiche europäische Staaten die Impfungen mit dem Corona-Mittel ausgesetzt haben. Ein Impfstopp mit Astrazeneca durch die WHO hätte gravierende Konsequenzen. Vor allem die ärmsten Länder der Welt sind fast vollständig abhängig von Impfdosen des britisch-schwedischen Herstellers.