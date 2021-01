Einer der ersten Landkreise, der Hilfe der Bundeswehr in Anspruch nahm, war Germersheim in Rheinland-Pfalz. Hier landete im Februar das Flugzeug mit Wuhan-Heimkehrern, die anschließend in einer Bundeswehr-Kaserne in Quarantäne mussten. Landrat Fritz Brechtel (CDU) berichtet ZDFheute, dass die Gründe für ihre "sehr gute Zusammenarbeit mit der Bundeswehr" auch darin liegen, dass es gewachsene Bundeswehr-Strukturen direkt vor Ort gebe.