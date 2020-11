Durch die Erhebungen wird zwar klar: Viele Infektionen passieren im privaten Umfeld. Doch ob deren Anteil wirklich so hoch ist, wie die Statistik zeigt, ist zumindest fraglich. Denn: Wenn beispielsweise in der Familie schon eine andere Person infiziert ist, ist die Ermittlung des Ansteckungsortes sehr viel einfacher als etwa in öffentlichen Verkehrsmitteln. Und so ist es gut möglich, dass sich in Bussen und Bahnen viel mehr Menschen anstecken als bekannt.