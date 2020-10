In Deutschland haben sich nach Angaben des Robert-Koch-Instituts binnen 24 Stunden 5.132 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Einen ähnlich hohen Wert hatte es zuletzt am 2. April gegeben. Damit setzt sich der Trend der vergangenen Tage fort. In der vergangenen Woche hatte der Wert an gleich drei Tagen bei jeweils über 4.000 gelegen.