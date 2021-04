Der begrenzte Zeitraum, in dem die Mittel verabreicht werden müssen, war dem BMG zum Zeitpunkt der Bestellung bereits klar. "Die Gabe dieser Antikörper kann Risikopatienten in der Frühphase helfen, dass ein schwerer Verlauf verhindert wird", sagte Minister Spahn der "Bild am Sonntag" am 24. Januar.