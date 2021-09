Die Anerkennung des Antikörpertest könnte ein wenig von dem Druck nehmen. Der Test soll, so kündigte es Minister Spahn in der "Bild"-Zeitung an, zwar bald zugelassen werden. Aber nur in Verbindung mit einer Impfung. "Der Antikörpertest kann zwar nachweisen, dass jemand infiziert war, aber nicht wann. Deswegen gilt nach wie vor für den Nachweis der Infizierung der PCR-Test", so ein Sprecher Spahns diese Woche. Der Antikörpertest werde nur in Verbindung mit einer Impfung als "vollständige Impfserie" für die 2- und 3G-Regel anerkannt.