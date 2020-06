Sie ist erst seit fünf Tagen auf dem Markt. Doch schon an diesem Wochenende hat die deutsche Corona-Warn-App eine wichtige Marke geknackt: Mehr als zehn Millionen Downloads. Kanzlerin Angela Merkel hatte in ihrer Videobotschaft vom Samstag noch einmal Werbung gemacht und zur freiwilligen Nutzung der App aufgerufen. In Kürze soll sie auch in anderen Sprachen wie Türkisch oder Rumänisch verfügbar sein.