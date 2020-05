Kelber verwehrt Corona-App noch Zustimmung

Damit dürfte eine Veröffentlichung der App in den kommenden Tagen vom Tisch sein. Zwar hatte sich auch Kanzlerin Angela Merkel für eine Tracing-App ausgesprochen und gesagt, an ihr werde "mit Hochdruck" gearbeitet. Erst aber müsse die App von Robert-Koch-Institut, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und eben dem Datenschutzbeauftragten Ulrich Kelber für gut befunden werden. Die App müsse dahingehend untersucht werden, ob einzelne Bausteine anfällig seien, so Merkel.