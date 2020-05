Deutsche Corona-App startet in Liechtenstein

In diesen Tagen wird Liechtenstein an Deutschland vorbeiziehen. Das kleine Fürstentum mit seinen knapp 40.000 Einwohnern bekommt in Kürze seine Corona-App. Das Pikante: Programmiert wurde sie in Deutschland. Doch die deutschen Programmierer sehen sich in ihrer Heimat mit ständigen Verzögerungen in Sachen App konfrontiert. In Liechtenstein wollen sie jetzt zeigen: Die Corona-App könnte schon da sein.