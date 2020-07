Die vielen Fehlermeldungen der Corona-App

"Ich habe eine Stunde lang Fehlermeldungen gelesen", sagt er. Und alle Tipps befolgt, die in Online-Foren stehen. Das Handy ausgeschaltet, die App neu installiert. Doch das hilft erst einmal nicht. Dabei arbeitet er im Online-Marketing und beschreibt sich als technikaffin. "Ist ja in Ordnung, wenn eine neue App am Anfang nicht sofort funktioniert", sagt er. Trotzdem: