Chaos Computer Club lobt deutsche Corona-App

Die App entwickelt haben am Ende Telekom und SAP. Junge Internetfirmen, sogenannte Start-ups hatten das Nachsehen. Der Bonner Unternehmer Frank Thelen bedauert das: "Wenn nicht so viel Zeitdruck dagewesen wäre, dann wäre das sicher ein Start-up-Projekt gewesen. Ich hoffe, dass wir das in Zukunft öfter sehen", sagt er.