Es klingt eigentlich nicht kompliziert. Wer ein Restaurant besuchen will, lädt sich vorher eine App aufs Handy. Statt sich in irgendwelchen Listen am Eingang mit Namen und Adresse einzutragen, werden die Besucher per QR-Code registriert. Die Adresse ist hinterlegt, aber verschlüsselt. Niemand hat Zugriff darauf. Das passiert erst, wenn sich jemand mit Covid-19 infiziert hat.