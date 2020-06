Corona-App erreicht 750.000 Downloads

Bereits am Vormittag wurde die App im App-Store von Apple an erster Stelle angezeigt - zumindest unter dem Reiter "Apps". Zuvor hatten sich allerdings viele Nutzer in den sozialen Netzwerken beschwert, die App sei über die Suche in den Stores schlecht zu finden. So wurde die Warn-App bei vielen nicht angezeigt, die nach "Corona" suchten. Stattdessen habe man sehr gezielt nach "Corona-Warn-App" suchen müssen.