Was tun, wenn die Corona-App "rot" ist?

Es ist also gut möglich, dass Sie nicht infiziert sind, weil Sie sich an Abstands- und Hygieneregeln gehalten haben. Um das besser einschätzen zu können, teilt Ihnen die App, die inzwischen knapp 40 Millionen Mal runtergeladen wurde, seit Kurzem mit, an welchem Tag die Risikobegegnung war. Sind Sie an dem Tag Bus gefahren? Oder waren Sie drei Stunden in einem Meeting in einem Innenraum?