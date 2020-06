Corona-App soll am Dienstag starten

Am Dienstag soll es losgehen: Dann soll nach ZDF-Informationen die Corona-App der Bundesregierung an den Start gehen. Offiziell verkündet ist dieser Termin noch nicht. Denn auf den letzten Metern ist die Bundesregierung auch von Apple und Google abhängig. Damit die App am Dienstag etwa im App-Store wirklich verfügbar ist, muss Apple an diesem Wochenende noch das endgültige Go geben.