Der Shutdown soll also erstmal bleiben. Und Silvester, so viel scheint schon klar, wird diesmal keine große Party. Die Infektionszahlen sind dafür viel zu hoch. Gut möglich aber, dass wir am 31.12. am Fernseher beobachten können, wie anderswo gefeiert wird: in Neuseeland und Australien zum Beispiel, oder in Taiwan, Japan und China.