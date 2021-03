In einem Simulator des Zentralinstituts für die Kassenärztliche Versorgung (ZI) lässt sich der künftige Stand der Impfungen in Deutschland berechnen: Dort kann man verschiedene Parameter wie die Anzahl und Kapazität der Impfzentren, Anzahl der Arztpraxen oder die Liefermenge des Impfstoffs einstellen und dann ablesen, wann wie viel Prozent der Bevölkerung in Deutschland gegen Covid-19 geimpft wären.