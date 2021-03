Die Verwendung des Astrazeneca-Impfstoffs war in Deutschland am Montag vorerst gestoppt worden; eine ganze Reihe von anderen Ländern traf die gleiche Entscheidung. Hintergrund sind Fälle von Thrombosen der Hirnvenen in zeitlichem Zusammenhang mit der Impfung. Auch Frankreich reagierte auf die deutsche Entscheidung.