All das, so Prof. Sridhar, geschuldet einer schweren Krisensituation: "Zwei Entscheidungen, die in normalen Zeiten so nicht gefällt worden wären. Ein Mangel an Impfstoff, dazu geschätzt bis zu 150.000 Neuinfektionen und im Schnitt 1.500 Tote täglich. Da bleibt nur, so viele so schnell wie möglich zu impfen. Auch wenn die nur einen Teil- oder weniger Schutz genießen."