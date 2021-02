Radek: Das ist etwas, was die Polizeien in Bund und Ländern entscheiden müssen. Ob das jetzt der einzelne Polizist entscheiden kann, würde ich zur Zeit nicht beantworten wollen. Wir sind ausgebildete Polizisten und keine Ärzte oder Virologen. Wir wissen nicht, was in dieser Pandemie am stärksten wirkt. Mein Anliegen ist, dass transparent gemacht wird, warum man sich für Impfstoff X oder Y entschieden hat.