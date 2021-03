Das zuständige Paul-Ehrlich-Institut (PEI) meldete sich am Montagmittag mit einer entsprechenden Empfehlung, wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erläuterte. Hintergrund seien sieben in Deutschland gemeldete Fälle von Thrombosen der Hirnvenen, die in einem zeitlichen Zusammenhang mit Impfungen stünden. "Wir müssen ausschließen, dass der Impfstoff schadet", begründete der PEI-Chef Klaus Cichutek im ZDF den Stopp von Astrazeneca. Von den sieben in Deutschland aufgetretenen Fällen verliefen drei tödlich, sagte Cichutek in der ARD.