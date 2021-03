Nach dem Start von Corona-Impfungen für Menschen mit geistigen und psychischen Behinderungen in Berlin wurden diese am Montag wieder ausgesetzt. Grund sei der bundesweite Stopp der Impfungen mit Astrazeneca, teilte der Paritätische Wohlfahrtsverband Berlin mit. Erst am Montag hatten die Impfungen für Menschen mit Behinderungen in Berlin begonnen.