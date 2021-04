Dabei gibt es anscheinend Impfstoffvorräte in den Kühllagern verteilt im ganzen Land. So befinden sich in den Lagern von Nordrhein-Westfalen derzeit 80.510 Astrazeneca-Dosen (Stand: 15. April). Davon würden in den nächsten zwei Tagen 31.460 Dosen an die Impfzentren ausgeliefert, so das Gesundheitsministerium. Die verbleibenden Dosen würden für Zweitimpfungen aufbewahrt.