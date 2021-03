Das gilt jetzt für Astrazeneca-Impfungen

Außerdem ist die Stiko angehalten, zu klären, ob eine Zweitimpfung mit einem anderen Impfstoff empfohlen werden sollte. "In jedem Fall wird sichergestellt, dass alle Zugang zu einem Impfschema mit in der EU zugelassenen Impfstoffen haben werden, um eine volle Schutzwirkung zu erreichen", heißt es in dem einstimmigen Beschluss.