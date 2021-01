Nach einem Streit um die Verpflichtungen aus dem Vertrag haben die Kommission und Astrazeneca den Vertrag am Mittag veröffentlicht. Im ZDFheute-Interview erklärt Matthias Herdegen, Professor an der Universität Bonn und Experte für internationales Wirtschaftsrecht, auf was es entscheident ankommt in dem umstrittenen Schriftstück.