Astrazeneca auch für Alte? Das sagen Experten

Deswegen soll aus Sicht der Ständigen Impfkommission (Stiko) für den Einsatz von Astrazeneca eine Altersvorgabe gelten. Das Präparat werde "aktuell aufgrund der derzeit verfügbaren Daten nur für Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren empfohlen", heißt es am Freitag in einem Beschluss des am Robert-Koch-Institut (RKI) angesiedelten Gremiums.