Auch wenn die Diskussion um die Wirksamkeit des Impfstoff von Astrazenca wohl auf eine falsche Auslegung von Studiendaten zurückgeht, können Impfstoffe bei unterschiedlichen Altersgruppen unterschiedliche Wirksamkeiten haben? "Das ist möglich", sagt Professor Andreas Dotzauer vom Laboratorium für Virusforschung der Universität Bremen. Auch in Bezug auf Astrazeneca könne er nur spekulieren, da dazu noch keine Daten dazu veröffentlicht wurden.



Für die ideale Schutzwirkung einer Impfung ist eine ausreichend starke Reaktion des Immunsystems nötig, um Antikörper und sogenannte Gedächtniszellen zu bilden. Ältere Menschen haben jedoch in der Regel ein schwächeres Immunsystem und damit eine reduzierte Immunantwort. Das kann ein Grund sein, dass Impfstoffe in diesen Altersklassen eine geringere Schutzwirkung haben.



Dies kenne man auch von anderen Impfstoffen, so Dotzauer. Beim Grippe-Impfstoff benutze man auch Wirkverstärker, um ältere Menschen besser zu schützen.