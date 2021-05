Was in der Studie allerdings fehlt, ist eine Vergleichsgruppe mit Menschen, die beide Dosen desselben Corona-Impfstoffs erhalten hat. Nur so sei die Leitfrage mit Blick auf die Kombi-Impfungen zu beantworten, meint der Berliner Immunologe Leif Erik Sander: Gibt es dabei einen Vorteil im Vergleich zu einer Immunisierung mit zwei Dosen ein und desselben Impfstoffs? Die Erkenntnis, dass mit einer "Booster"-Impfung die Anzahl der Antikörper steigt, sei wenig überraschend, sondern genauso erwartet worden.