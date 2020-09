Weiterhin erlaubt ist der Weg zur Arbeit, Hilfe für andere Menschen oder individueller Sport. Aber: "Gruppen feiernder Menschen sind angesichts der ernsten Lage inakzeptabel", so Merkel - auch in den eigenen vier Wänden. Sie kündigte Sanktionen bei Verstößen an, dankte aber auch denjenigen, die ihre Kontakte bereits eingeschränkt hätten: "Dass sich so viele an diese Verhaltensregeln halten, das berührt mich sehr. So retten wir Leben."