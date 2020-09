Eine menschenleere Fußgängerzone in Freiburg.

Quelle: Patrick Seeger/dpa

Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hat den Samstag als entscheidenden Tag bei der Entscheidung über mögliche Ausgangssperren wegen des Coronavirus bezeichnet. "Wir werden uns das Verhalten der Bevölkerung an diesem Wochenende anschauen", sagte er dem "Spiegel". Den Samstag haben man "besonders im Blick".



Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will am Sonntagabend mit den Ministerpräsidenten in einer Telefonkonferenz beraten. Dabei dürfte es auch darum gehen, ob und wann bundesweite Ausgangssperren verhängt werden sollen.