Lauterbach: In der Tat ist es so. Das Verfassungsgericht weist darauf hin. Die Sachlage ist wissenschaftlich umstritten, aber die wissenschaftlich höherwertigen Studien zeigen die Wirkung. Und wir sehen die Wirkung auch beim Einsatz der Ausgangsbeschränkungen, beispielsweise in Städten wie Hamburg oder Köln. Somit ist es die Kombination der Dinge, die hier herangezogen werden muss. Die besseren Studien zeigen die Wirkung vorab. Und jetzt sehen wir die Wirkung auch in Deutschland.