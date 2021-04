Der Gesetzentwurf sieht nur wenige Ausnahmen vor: Zum Beispiel gesundheitliche Notfälle, dringende medizinische Behandlungen, berufliche Tätigkeiten, die Begleitung Sterbender oder die Versorgung von Tieren. Die Ausgangssperre soll so lange in Kraft bleiben, bis die 7-Tage-Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Tagen die Schwelle von 100 unterschreitet - dann darf man am übernächsten Tag auch wieder nachts vor die Türe.