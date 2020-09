Doch was bringt eine Ausgangssperre, wie sie etwa in Frankreich gilt? Nicht besonders viel, sagt Virologe Jonas Schmidt-Chanasit in der ZDF-Sendung "Markus Lanz". "Ich bin der Meinung, der Effekt, den wir zugewinnen können, wird nicht besonders groß sein." Er plädiert eher dafür, dass die Polizei Versammlungen gezielt auflöse, so wie beispielsweise in Österreich. Außerdem seien bereits massive Maßnahmen ergriffen worden und Deutschland müsse eher eine langfristige Strategie mit Augenmaß finden.