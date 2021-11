Dafür, dass alle in der Corona-Pandemie dringenden Handlungsbedarf sehen, ist es in Berlin ziemlich ruhig. Der neue Krisenstab, den der designierte Kanzler Olaf Scholz (SPD) einsetzen will, gibt es immer noch nicht. "Zeitnah" hieß es heute, soll er eingesetzt werden. "Noch diese Woche", twitterte Fast-Finanzminister Christian Lindner (FDP). "In Kürze", so SPD-Co-Vorsitzende Saskia Esken.