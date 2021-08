In Deutschland gilt die 3G-Regel -geimpft, getestet oder genesen- bislang nur bei Auslandsflügen und in einigen Bereichen des öffentlichen Lebens - etwa beim Restaurantbesuch in Innenräumen. Vorbild für eine Einführung im deutschen Fernverkehr sei Frankreich, erklärte Seibert. Dort gilt die 3G-Nachweispflicht seit August. Die Kontrollen übernimmt das Bahnpersonal.