"Normalerweise ist es sehr aufwendig, mehrere Zehntausend Menschen zu rekrutieren und dann in dieser Phase abzuwarten, bis sich die Leute natürlicherweise infizieren", erklärt Prof. Carsten Watzl. Nun bei Corona war das anders: Freiwillige Studienteilnehmer waren schnell gefunden, und in Hochrisikogebieten wie in den USA und in Südamerika, in denen ein Großteil der Studien stattgefunden hat, kam es entsprechend schnell auch zu den nötigen Infektionen, um die Studien abzuschließen.