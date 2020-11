Für westliche Mode-Labels ist die Produktion in Billiglohnländern ein profitables Geschäft. Sie lassen in Bangladesch zu Niedriglöhnen nähen und können so riesige Mengen Kleidung zu Dumping-Preisen in westlichen Ländern vermarkten. Allein 2018 machte das Textilgeschäft nach Angaben der Harvard Universität 84 Prozent der Exporte des Landes aus.