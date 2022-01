"Wenn Sie mich danach fragen, was das Gesundheitsamt des Landkreises Bautzen machen wird ab dem 16.3., dann werden wir, unser Gesundheitsamt, unseren Mitarbeitern im Landkreis Bautzen in der Pflege und im medizinischen Bereich kein Berufsverbot aussprechen", sagte Witschas bei dem Protest gegen die Corona-Maßnahmen. Dafür muss er sich am Dienstag rechtfertigen, die Landesdirektion Sachsen habe mit Blick auf Einträge in den sozialen Medien gebeten, die Aussagen einzuordnen, teilte das Landratsamt am Dienstag mit.