Dies gilt nicht nur für Feiertage. Das Robert-Koch-Institut meldete auch am Sonntag keine Fallzahlen. Viele der Bundesländer melden am Wochenende gar keine oder nicht vollständige Zahlen ans Robert Koch-Institut (RKI). "Da am Wochenende nur noch wenige Gesundheitsämter und Landesbehörden Daten an das RKI übermitteln, werden keine Daten am RKI eingelesen, so dass es bei den absoluten Fallzahlen keine Veränderung zum Vortag gibt", schrieb das RKI auf seiner Internetseite.