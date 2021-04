Eine Polizistin formt mit ihren Händen ein Herz in Richtung der Teilnehmer einer Querdenken-Demonstration in Kassel. Eine Schuldirektorin kritisiert auf einer Kundgebung in Leipzig öffentlich die Maskenpflicht. Ein Lehrer läuft bei einem Protestmarsch in Kassel gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung mit. Vielen drängt sich dabei die Frage auf: Dürfen Beamt*innen das überhaupt? Und kann das nicht dienstrechtliche Konsequenzen haben?